Santana Lopes foi ao Chega falar de corrupção mas lembrou: "O meu coração é laranja"

Pedro Santana Lopes foi, esta terça-feira, às jornadas parlamentares do Chega, em Coimbra, para falar num painel sobre corrupção mas, numa altura em que já não é militante do PSD e foi eleito como independente para presidente da Figueira da Foz, o antigo primeiro-ministro garantiu que não está inclinado para se juntar ao Chega ou a outro partido.

"O meu coração é laranja", afirmou perante os cinquenta deputados do Chega numa alusão à cor do PSD. "Não renego as minhas convicções", sublinhou, para lamento de André Ventura. O líder do Chega falou pouco depois para dizer que uma das coisas que gostava de mudar era a "cor da gravata do dr. Pedro Santana Lopes".