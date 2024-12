Rui Malheiro é candidato à liderança da IL

Rui Malheiro vai ser candidato à liderança da Iniciativa Liberal (IL) pelo Movimento Unidos pelo Liberalismo, anteriormente encabeçado por Tiago Mayan.

O atual porta-voz foi escolhido para ser o candidato do movimento com 88% dos votos.

Ao todo, esta eleição interna, contou com uma participação de 96 membros.

Em comunicado, esta fação da IL refere querer "construir um projeto político que reforce os pilares do liberalismo, com foco na liberdade individual, no empreendedorismo e na igualdade de oportunidades".

A apresentação da candidatura está marcada para este sábado, às 11h00, no Hotel Palácio, em Lisboa.

Rui Malheiro, com 42 anos, é membro da IL desde 2020, ano em que também integrou o Conselho Nacional do partido.

Encontra-se atualmente no seu segundo mandato consecutivo enquanto conselheiro nacional e integra também o Gabinete de Estudos da IL para a área da energia.

Segundo uma nota biográfica que consta no comunicado, Rui Malheiro é mestre em engenharia eletrotécnica e em sistemas elétricos, é atualmente diretor comercial na Chint Electrics e trabalhou "nas melhores empresas multinacionais do setor elétrico como ABB, General Electric, Efacec".

O conselheiro nacional da IL é assim o primeiro candidato da oposição interna a anunciar que vai disputar a liderança do partido com Rui Rocha, depois de Tiago Mayan Gonçalves - que já tinha anunciado a candidatura - ter desistido da corrida à liderança após ter sido revelado que falsificou assinaturas enquanto presidente de uma junta de freguesias no distrito do Porto.

Esta segunda-feira, em entrevista à SIC Notícias, Rui Rocha também anunciou que se iria recandidatar à liderança do partido, garantindo que tem a "energia necessária" para fazer do partido "uma solução de coragem, de mudança e de governação".

As próximas eleições internas da IL vão-se disputar na próxima Convenção Nacional do partido, entre 01 e 02 de fevereiro, na Área Metropolitana de Lisboa.