Pacheco de Amorim diz que salário dos políticos "pode e deve ser reposto"

Sobre autárquicas, o também 'vice' do Parlamento acredita que é realista sonhar com 20% dos votos e desafia os autarcas do PS de Loures e Alpiarça - que foram criticados pelo próprio partido pelas posições que assumiram - a juntar-se ao Chega: "A porta está aberta".

Nesta entrevista, à margem das jornadas parlamentares do Chega, em Coimbra, o dirigente do partido considera ainda que houve um "mal-entendido" no dia em que foram penduradas tarjas nas janelas da Assembleia da República, que só foram retiradas quando os bombeiros sapadores já estavam no local e a subir o escadote.

A posição de Pacheco de Amorim não coincide com a que foi expressa pelo partido no dia em que a proposta foi aprovada pelo PSD, PS e CDS, onde o Chega considerava "incompreensível e até escandaloso " o fim destes cortes, e justificava que a reposição não deve ser feita até os portugueses "terem salários e pensões dignas".

Diogo Pacheco de Amorim, deputado e dirigente do Chega, contraria a posição oficial do partido em relação ao fim do corte de 5% no salário dos políticos.

Esta segunda-feira assinalou-se o dia de combate à corrupção, a Ministra da Justiça admitiu à Renascença que pode ser criada uma entidade autónoma para fazer uma fiscalização mais especializada às autarquias. É um bom passo ou não serve para o combate à corrupção em Portugal?

Eu acho que não resolve grande coisa. A questão de base, na minha opinião, na corrupção é a dimensão do perímetro do Estado. O Estado está em demasiados sítios, em demasiadas áreas, e depois é como aquele ditado popular, é criar dificuldades para vender as facilidades. Enquanto o Estado tiver este exageradíssimo perímetro que tem, a corrupção dificilmente será diminuída. Pode ir a um caso, pode ir a outro caso, pode, por mais boa vontade que tenha, com esta dimensão do Estado, a corrupção seja muito difícil de ser significativamente diminuída.

E no imediato, o que é que o Chega propõe?

O Chega propõe o que tem desde o princípio da sua atividade parlamentar, é agravar as penalidades nos casos de corrupção, é a possibilidade de ir aos bens arrecadados pela corrupção e poder deitar-lhes a mão, para impedir que se possam ser usados depois em processos de defesa, que nunca mais acabam usando todos os expedientes permitidos pelo processo penal e civil, para alimentar processos intermináveis.

Mas também não existe o risco de se cometer uma enorme injustiça se a pessoa acabar por ser elevada?

Há sempre riscos, temos de pôr num prato da balança os prós e no outro os contras. Estes processos quando começam têm sempre uma razão. Pode cometer-se uma injustiça mas isso pode-se sempre. Se depois for ilibado, o que foi retirado é resposto. Até lá, enquanto não há uma decisão definitiva, os bens ficam de lado para impedir que sejam usados para recursos infinitos e indefinidos.

Tarjas no Parlamento: "houve mal-entendido"

As últimas semanas ficam marcadas pelo protesto do Chega na Assembleia da República, com as tarjas penduradas na fachada do edifício. Passadas quase duas semanas, admite que pode ter havido algum excesso? Houve pessoas que interpretaram, por exemplo, como uma falta de respeito aos bombeiros pela forma como só foram retiradas as tarjas quando os bombeiros chegaram perto das janelas...

É muito difícil aqui encontrar o ponto certo. Tinha sido dito pelo Presidente do partido que as faixas seriam retiradas no fim do plenário, eu compreendo perfeitamente que o Presidente da Assembleia da República tenha tomado a decisão que tomou, provavelmente não sabia dessa decisão de André Ventura. Portanto, houve aqui, basicamente, uma deficiência de comunicação. O presidente do partido estava no plenário e foi avisado, mal soube que os bombeiros estavam lá pediu para serem retiradas.

Mas não podia ter sido feito antes de os bombeiros subirem a escada? Há imagens de os bombeiros a subir as escadas, que foram interpretadas como uma humilhação...

Só se soube que os bombeiros lá estavam já muito tarde. Não sabíamos que os bombeiros estavam ao caminho, quando soubemos o dr. André Ventura saiu do plenário, foi ver e os bombeiros já estavam a chegar lá acima. Se ele tivesse sido avisado antes, aquilo já teria sido retirado, como é evidente. Não íamos esperar que os bombeiros subissem, corressem riscos, foi um mal-entendido e uma má comunicação.

Em relação à causa deste protesto, o fim do corte do salário dos políticos, porque é que os políticos devem ser discriminados em relação aos outros funcionários públicos?

Os políticos não devem ser discriminados em relação aos funcionários públicos.

Mas isto é o fim de uma discriminação...

O que o presidente do partido e a direção do partido entenderam é que só deveríamos aceitar essa reposição quando todas as reposições tivessem já sido feitas a nível nacional e em todas as áreas, coisa que não aconteceu. Estávamos dispostos a assumir essa reposição se já todas as reposições tivessem sido feitas.

Quem é que falta?

Não sei dizer, isto foi um estudo que foi feito pelo partido e apresentado ao presidente, mas o que me foi dito e eu compreendo perfeitamente. Dentro dos órgãos de soberania, os deputados, até não são os mais bem-pagos. A questão não é essa, e 5% parece ridículo, mas a ideia é que quando tudo for reposto, nós aceitamos a reposição.

Não está em causa o facto de os políticos receberem demasiado dinheiro?

A questão não é receberem demasiado está numa reposição que ainda não teria sido feita em todos aqueles que tiveram cortes na altura em que esses cortes foram feitos.

No futuro aceitam essa proposta?

Não posso falar em nome da direção do partido, nem em nome do grupo parlamentar, mas a partir desse momento, sim, acho que também aos políticos pode e deve ser reposto. Aliás, estamos a falar de uma ninharia, é mais uma questão simbólica.