Bombeiros. Marcelo espera reatar de conversações em 2025 para se rever estatuto

O Presidente da República afirmou esta terça-feira que espera um reatar das conversações entre Governo e representantes dos bombeiros profissionais em 2025 para se rever o respetivo estatuto, que na sua opinião está ultrapassado.

"São 22 anos, é muito tempo. Portanto, eu espero que haja oportunidade, no ano que vem, de haver o reatar das conversações para se modificar um estatuto que está bastante ultrapassado", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta a perguntas dos jornalistas, num hotel de Amesterdão, onde se encontra em visita de Estado.

Nesta ocasião, o chefe de Estado voltou a separar"o teor das manifestações" de bombeiros, em relação ao qual salientou já ter manifestado reservas, e "a justiça de se estar há 22 anos sem revisão e estatuto".

Segundo o Presidente da República, isso resulta de um "pingue-pongue que existe do Governo para a Assembleia, do Governo para o poder local, do poder local para o Governo e para a Assembleia", e há que resolver o assunto.