​André Ventura admite candidatura presidencial

O líder do Chega, André Ventura, admitiu esta terça-feira avançar com uma candidatura às eleições presidenciais de janeiro de 2026.



André Ventura também assume como opção apoiar outro candidato, como Gouveia e Melo, Passos Coelho ou Santana Lopes.

Ainda assim, o líder do Chega admite que pode ser ele o candidato em 2026, como aconteceu em 2021.

“Até ao final de março, eu apresentarei ao partido e tornarei pública a minha posição sobre as eleições presidenciais, se vou avançar ou não para as eleições presidenciais e isso depois terá o respaldo do partido, ou não”, afirma André Ventura.

Noutro plano, o Chega insiste num pacote anticorrupção e na regulamentação da atividade do “lobbying”.

André Ventura defende que deve haver uma pegada legislativa, onde se sabe quem foi ouvido e o que defendeu na elaboração de uma determinada lei.

“Os interesses das classes económica, social, agrícola são legítimos, etc… É o Parlamento que tem que mostrar que sabe representá-los sem se vender a eles. No fundo a grande regulamentação do lobby é essa”, disse o deputado, à margem de uma visita ao Instituto Politécnico de Leiria.