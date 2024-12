Presidente da República pede um "sobressalto de cidadania" contra a corrupção

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu hoje um "sobressalto de cidadania" e um "maior esforço nacional" para uma luta mais eficaz contra a corrupção, considerando imperioso dotar as instituições dos meios necessários.

Numa nota publicada no "site" da Presidência no Dia Internacional contra a Corrupção, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu "um maior esforço nacional" de cidadãos, empresas, comunicação social e instituições em defesa "da transparência e da integridade". .

"Importa, para que esse combate seja cada vez mais eficaz, um sobressalto de cidadania, uma reafirmação da urgência de uma luta mais eficaz e efetiva contra a corrupção", disse. .

O Presidente da República considerou "imperioso progredir institucional, jurídica e operacionalmente, dotando as respetivas instituições dos meios necessários a uma ação célere e eficiente", capaz de gerar "um clima de confiança e de uma correta perceção quanto à eficácia e à justeza da sua ação".

O chefe de Estado destacou ainda como "muito relevante" o trabalho desenvolvido no "aprofundamento da literacia e em defesa da ética contra a corrupção, seja com a participação das escolas e universidades, mobilizando os jovens, ou com os centros de investigação e organizações não governamentais na contribuição para um juízo critico e esclarecido em defesa da Democracia". .