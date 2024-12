🔴 Paulo Baldaia, Luísa Meireles e Vítor Matos analisam entrevista do PCP. Siga em direto

Nos 50 anos do 25 de Abril e em vésperas do congresso do PCP, a Renascença reuniu Paulo Raimundo, Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas no Forte de Peniche.

Pela primeira vez juntos em entrevista, o atual secretário-geral e os seus antecessores falam sobre o país, o mundo, os desafios políticos e a vida interna do partido.

Uma entrevista inédita, analisada pelos jornalistas Paulo Baldaia, Luísa Meireles e Vítor Matos, esta segunda-feira, às 18h30, em direto no YouTube da Renascença.