"Miguel Albuquerque está legitimado em eleições internas e regionais", diz deputado Paulo Neves

A oposição no parlamento regional chumbou o orçamento para 2025 e Paulo Neves considera que é uma “irresponsabilidade” e uma “brincadeira que sai cara”, porque coloca em risco verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a conclusão de habitações sociais, atualizações salariais e redução de impostos.

“Evidente que isto é uma brincadeira que sai cara, porque, não havendo orçamento, põe em perigo muitas verbas para o PRR que estavam programadas, em especial para a habitação social, as atualizações salariais, muitas obras públicas estavam previstas para o próximo ano e agora ficam suspensas, apoio às empresas aqui da Madeira e também a redução fiscal que estava prevista no orçamento”, refere Paulo Neves em declarações à Renascença.

O deputado social-democrata considera ainda uma “irresponsabilidade” da oposição que ainda há cinco meses viabilizou o orçamento deste ano e agora vota contra um documento “que era de continuidade”.

As propostas de Orçamento para 2025, no valor de 2.611 milhões de euros, e de Plano de Investimentos, orçamentado em 1.112 milhões de euros foram rejeitadas pelos partidos da oposição. Apenas o PSD e o CDS votaram a favor.

O PSD tem apenas 19 deputados e, com os dois parlamentares do CDS, é insuficiente para uma maioria absoluta.

O parlamento regional é constituído por 19 deputados do PSD, 11 do PS, nove do JPP, quatro do Chega, dois do CDS-PP, um da IL e um do PAN. O PSD assinou um acordo parlamentar com o CDS-PP, insuficiente, ainda assim, para conseguir a maioria absoluta.