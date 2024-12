​Eleições na Madeira? Marcelo não mete "carro à frente dos bois"

“O senhor representante da República tem de receber os partidos, depois falará comigo se for caso disso e depois eu logo verei exatamente o que os partidos dizem ao senhor representante da República e só depois disso é que eu, eventualmente, receberei os partidos”, sublinha.

No dia em que o orçamento regional foi chumbado , o Presidente da República afirma que não se pode pôr “o carro à frente dos bois”.

Depois de o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, ter defendido novas eleições o mais depressa possível na Madeira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , diz que não se pode pôr “o carro à frente dos bois”.

Esta segunda-feira à tarde, Miguel Albuquerque defendeu que, se for aprovada a moção de censura na Madeira, a única solução é nova ida a eleições o mais depressa possível.



“Se for necessário, vamos para eleições e vamos ganhar as eleições”, declarou Miguel Albuquerque aos jornalistas na Assembleia Legislativa da Madeira, depois de o orçamento para 2025 ter sido rejeitado.

O governante assegurou que não se demite até à discussão da moção de censura apresentada pelo Chega, cuja discussão está agendada para 17 de dezembro e deverá ser aprovada se os partidos mantiverem as suas intenções de voto.



Nas reações políticas, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, considera que a Madeira vive “uma crise em contínuo”, que continuará enquanto Miguel Albuquerque e o PSD estiverem à frente do Governo Regional.



A líder bloquista realçou que “metade do Governo Regional é arguida ou está a ser investigada por casos de corrupção, por casos de abuso de poder, por casos de cumplicidade com crimes económicos e com abuso económico”.