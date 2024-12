Carlos Brito só admite regresso se PCP abandonar marxismo-leninismo

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Carlos Brito só admite regressar ao PCP se o partido abandonar marxismo-leninismo e o chamado "centralismo democrático". O histórico comunista reage assim à entrevista inédita à Renascença aos três secretários-gerais do PCP que sucederam a Álvaro Cunhal. "Todos são poucos". "Aqueles que olham para o partido como ele é, com os objetivos que tem e os princípios de funcionamento que tem, são todos bem-vindos". Estas são algumas das frases de Paulo Raimundo, o atual secretário-geral do PCP. Quisemos saber, por exemplo, se existe hoje arrependimento pelo processo que conduziu à expulsão de diversos militantes do PCP, há mais de duas décadas. Carlos Carvalhas sublinha que "as coisas poderiam ter acontecido de maneira diferente. Mas aconteceram assim. A decisão não foi minha, foi do coletivo e num processo que já vinha de trás a seguir à queda da União Soviética. Foram momentos muito difíceis, com questões também pessoais. Portanto, é um processo que, naturalmente, lamento, gostaria que não se tivesse verificado, mas verificou-se". Jerónimo de Sousa, por seu lado, sublinha que "o coletivo reuniu, decidiu, estava em causa o programa do partido e os estatutos do partido, saíram alguns ex-camaradas. É uma perda, é o sentimento que tenho, mas a democracia é assim mesmo, funcionou e considerou o comportamento inaceitável. De qualquer forma, sempre com esta ideia: a porta está aberta a quem quiser entrar". Na mesma linha, Paulo Raimundo considera que esta é uma situação em que "todos os que temos são poucos para enfrentar a dramática situação exigente que temos pela frente. Todos aqueles que olham para o partido como ele é, com os objetivos que tem, com os princípios de funcionamento que tem, sem surpresas, são todos bem-vindos".

Estas são palavras que, para Carlos Brito - um dos "Renovadores" afastados do PCP, há mais de 20 anos, soam a convite para um regresso: "Pode-se lhes dar essa forma... ou um apelo. Estas diferentes palavras podem aplicar-se, do meu ponto de vista". E acrescenta: "São declarações que eu tomo em consideração". Carlos Brito sublinha que o assunto "teria que ser muito bem conversado", mas para que fosse viável um regresso aponta duas alterações essenciais no PCP: "Que abandonasse o Marxismo-Leninismo, e que no plano interno se acabe com o chamado centralismo democrático". Dr. Carlos Brito, como é que analisa as declarações à Renascença destes três secretários-gerais do PCP, em particular as de Paulo Raimundo? Bom, eu vejo-as com respeito. São declarações que eu tomo em consideração. Toma em consideração. Quando Paulo Raimundo diz “são todos bem-vindos", admite o regresso ao PCP? Registo essa afirmação. Mas admite um regresso ao PCP? Bom, isso é uma questão muito mais complexa. Isto não foi um processo a qualquer. Já lá vão 20 anos, mas foi um processo muito sério e que marcou muito profundamente a vida de militantes como eu. Não é um convite que uma pessoa diga (risos)...”é como ir a uma sessão”. Não. É uma coisa muito mais séria. Acontece que eu faço parte da Renovação Comunista, que é uma associação política que tem as suas próprias regras, fez 20 anos de existência e naturalmente que eu sempre inserirei a minha posição na posição coletiva da renovação comunista. Já me disse que não é uma resposta fácil, mas também não está a excluir hipótese de um regresso... Digamos que sem conversarmos, sobre o que se passou e sobre aquilo que se irá passar, sem haver essa conversa, excluo completamente.