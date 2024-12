PS Madeira vota contra Orçamento Regional para 2025

O PS Madeira vai votar contra o Orçamento Regional para 2025, apresentado pelo executivo de Miguel Albuquerque. Os socialistas entendem que a proposta "não dá resposta aos problemas estruturais da região" e só serve para "salvar a pele de Miguel Albuquerque".

Em comunicado, o partido anunciou a aprovação do sentido de voto por unanimidade numa reunião da Comissão Política. Para o PS, "quem tem a responsabilidade de aprovar o Orçamento são os partidos que viabilizaram o Governo de Miguel Albuquerque".

O PS afirma ainda que a discussão do Orçamento deve acontecer antes da votação da moção de censura. "O PS não foge ao debate e, por isso, acha bem que se debata o Orçamento, até para confrontar o PSD com as suas políticas, mas também confrontar os partidos que as viabilizaram", declarou Paulo Cafôfo.

A proposta de Orçamento Regional para 2025 tem discussão agendada para os dias 9, 10, 11 e 12 de dezembro. O debate da moção de censura apresentada pelo Chega está marcado para 17 de dezembro. Tanto o PS como o JPP (Juntos Pelo Povo) já anunciaram a votação favorável à moção de censura, o que pode ser suficiente para derrubar o Governo.

No final de janeiro de 2024, na sequência de uma investigação judicial relacionada com indícios de corrupção, o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, foi constituído arguido e demitiu-se do cargo.

Depois de eleições regionais antecipadas a 26 de maio, a Assembleia Legislativa Regional passou a ter 19 deputados do PSD, 11 do PS, nove do JPP, quatro do Chega, dois do CDS-PP, um da IL e um do PAN. O único acordo parlamentar do PSD foi com o CDS-PP, o que é insuficiente para alcançar a maioria absoluta.