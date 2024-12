Pizarro eleito candidato do PS à Câmara Municipal do Porto

A concelhia do PS/Porto elegeu esta sexta-feira, por maioria, o antigo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, como cabeça-de-lista do partido à Câmara do Porto nas autárquicas do próximo ano.

A candidatura de Pizarro foi eleita com 61 votos a favor, quatro contra e sem abstenções.

"O Manuel Pizarro é o candidato que reúne as melhores condições para liderar uma candidatura vencedora em 2025", afirmou, em declarações à Lusa, o presidente da concelhia socialista, Tiago Barbosa Ribeiro.

Destacando que o partido "está unido e determinado a recuperar a Câmara do Porto", Tiago Barbosa Ribeiro afirmou que este foi "um processo exemplar" que permitiu "uma escolha ponderada e atempada".

Para o líder da concelhia, Pizarro é um candidato "capaz de mobilizar o PS" e de agregar pessoas.

"O Porto precisa de um projeto autárquico transformador, liderado pelo PS, mas que vá além dele, envolvendo toda a cidade", sustentou.

A escolha será agora remetida para a Distrital do PS Porto que se reunirá no dia 17 de dezembro para aprovar o nome dos candidatos às autarquias do distrito.