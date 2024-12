​Pedro Nuno radicaliza discurso contra o Chega e pede ao PS que não tenha “medo” de combater a extrema-direita

A menos de um ano das eleições autárquicas, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, pede ao PS que cerre fileiras contra a extrema-direita e tenha a “capacidade “ e a “força” para “lhes dizer que não temos medo deles e que os vamos derrotar”.

No jantar que assinalou o centenário do aniversário de Mário Soares, na Feira Internacional de Lisboa, Pedro Nuno encostou o partido à esquerda e sem nunca nomear o Chega ou falar de André Ventura, o líder do PS pediu: “Temos de garantir que não há terreno fértil para a extrema-direita vencer”.

(em atualização)