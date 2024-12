​Pedro Nuno radicaliza discurso contra o Chega e pede ao PS que não tenha “medo” de combater a extrema-direita

A menos de um ano das eleições autárquicas, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, pede ao PS que cerre fileiras contra a extrema-direita e tenha a “capacidade “ e a “força” para “lhes dizer que não temos medo deles e que os vamos derrotar”.

No jantar que assinalou o centenário do aniversário de Mário Soares, na Feira Internacional de Lisboa, Pedro Nuno encostou o partido à esquerda e sem nunca nomear o Chega ou falar de André Ventura, o líder do PS pediu: “Temos de garantir que não há terreno fértil para a extrema-direita vencer”.

Numa altura em que o líder do PS se vê a braços com declarações polémicas de alguns autarcas socialistas, como o de Ricardo Leão, em Loures, primeiro e agora com a da autarca de Alpiarça, Sónia Sanfona, o líder socialista pede acerto no combate e no alvo.

Pedro Nuno Santos faz o diagnóstico. O Chega “não tem soluções e tem explorado o sentimento de revolta”, “não respeita a ordem nem as regras” e, por oposição, o PS “é pela lei, pela ordem e pelas regras”.

Avisando contra a tentativa de uma extrema-direita que “tenta condicionar” a esquerda a ter “vergonha” da luta pelos direitos humanos, Pedro Nuno Santos avisa: “Temos obrigação de fazer estas lutas todas”.

Mas, se o combate do PS é abertamente contra a extrema direita “radical”, Pedro Nuno alarga esse combate à “direita conservadora que governa para uma minoria”.