"Parece um filme do Fellini". Albuquerque sente-se "confuso" e não se demite se Orçamento for chumbado

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, assegurou este sábado que o executivo minoritário social-democrata não se demite caso o Orçamento da região para 2025 seja chumbado, e considerou que a situação política no arquipélago parece um "filme surrealista".

"Se o Orçamento for chumbado, o Governo não tem que se demitir, nem se vai demitir. Se o Orçamento for chumbado, nós vamos assacar as responsabilidades pela paralisia económica e social da região a quem assume esse chumbo", disse, vincando que, em democracia, "quem toma decisões tem de ser responsabilizado".

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem de uma visita a um edifício de habitação, composto por 42 fogos, no concelho de Câmara de Lobos, uma obra no valor de 8,9 milhões de euros, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência.

De acordo com o executivo, estas 42 habitações estão integradas num conjunto de 110 fogos que serão entregues este mês às famílias em regime de arrendamento naquele concelho da zona oeste da ilha, através do programa Renda Reduzida.

"Não vale a pena andarmos a torturar os factos. Os factos são estes: nós precisamos, neste momento, de um Orçamento aprovado", afirmou Miguel Albuquerque e enumerou vários investimentos que serão penalizados caso o documento seja rejeitado no parlamento regional, onde será debatido entre segunda e quarta-feira.