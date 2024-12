Cavaco salienta relações cordiais com Soares mesmo como adversários políticos

O antigo Presidente da República Cavaco Silva afirmou esteve sábado que manteve com Mário Soares relações cordiais mesmo nas ocasiões em que foram adversários políticos e considerou que o fundador do PS foi figura maior do século XX.

Aníbal Cavaco Silva falava aos jornalistas na Fundação Calouste Gulbenkian, após ter estado presente na sessão comemorativa dos cem anos do nascimento de Mário Soares, Presidente da República entre 1986 e 1996, e primeiro-ministro de três governos constitucionais (1976/78, 1978, 1983/85).

"Mário Soares é uma figura maior da política portuguesa do século XX e com repercussões no século XXI. Tive a ocasião de escrever que Portugal deve a ele o grande contributo para a democracia pluralista e para a adesão à União Europeia", declarou o antigo primeiro-ministro social-democrata.

Cavaco Silva recordou depois que foi adversário político de Mário Soares "em algumas ocasiões".

"Mas tivemos sempre relações cordiais e de respeito mútuo. Por isso, estou aqui a afirmar claramente que trabalhei com ele durante dez anos e, como líder do PSD, apoiei a sua reeleição" para as funções de Presidente da República, apontou.

Interrogado sobre a razão para não ter estado presente na Assembleia da República, na sexta-feira, na sessão solene evocativa dos cem anos de Mário Soares, Cavaco Silva respondeu: "Porque o meu tempo pessoal não era compatível com o tempo da homenagem da Assembleia da República".