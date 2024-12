Autárquicas. IL só admite coligações com "princípios eticamente inabaláveis"

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, afirmou este sábado que o partido só admitirá coligações para as autárquicas se estiverem em causa projetos que sejam para vencer, tenham "princípios eticamente inabaláveis" e mudem a vida das pessoas.

Em Guimarães, distrito de Braga, durante um Fórum Distrital dedicado ao debate sobre o futuro dos municípios e os desafios e vantagens da descentralização versus regionalização, Rui Rocha sublinhou que o "modo natural" de a IL ir a eleições é apresentar-se com os seus candidatos, com as suas ideias e com as suas propostas.

"Só não será assim, e é esse o desafio que eu faço à Iniciativa Liberal, se uma hipótese de uma coligação onde quer que se ponha cumprir pelo menos três critérios: princípios eticamente inabaláveis, segundo critério que seja para vencer, terceiro critério que seja para mudar a vida das pessoas", afirmou.

Segundo Rui Rocha, as candidaturas serão avaliadas "caso a caso", devendo as decisões ser tomadas no início de 2025.

Escusou-se, assim, a comentar uma eventual candidatura ao Porto de Ricardo Valente, vereador que está de saída do executivo liderado pelo independente Rui Moreira, ou o apoio a uma candidatura independente.

"Não vou mesmo comentar questões relacionadas com eleições próximas. Creio que isso faz parte da autonomia dos núcleos da Iniciativa Liberal, faz também parte da autonomia da próxima Comissão Executiva da Iniciativa Liberal", referiu.

Enfatizou que o modo natural de a IL se apresentar a eleições, sejam elas legislativas, sejam regionais, sejam presidenciais, sejam autárquicas, é com suas ideias, as suas propostas e as duas pessoas. .

"Para isso não ser assim, tem de ser cumpridos os três critérios que referi", rematou.