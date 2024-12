Vereador Ricardo Valente renuncia na Câmara do Porto mas fica até janeiro

O vereador das Finanças e Atividades Económicas da Câmara do Porto, Ricardo Valente, disse esta quinta-feira que renunciou ao cargo por considerar que se fecha um ciclo, mas que se manterá em funções até janeiro, a pedido do presidente da autarquia.

"A minha saída resulta de uma questão simples: estamos a fechar um ciclo, o doutor Rui Moreira está no seu último mandato e estamos a entrar numa fase que a mim não me interessa minimamente. Entrei no projeto para transformar, retransformar e ajudar a mudar a cidade do Porto e não estou disponível para estar num projeto quando passamos a estar numa lógica de gestão corrente", afirmou Ricardo Valente.

Vereador do pelouro das Finanças, Atividades Económicas e Fiscalização, bem como do pelouro da Economia, Emprego e Empreendedorismo, Ricardo Valente tornou-se militante da Iniciativa Liberal, em outubro de 2020, e deixou a associação cívica "Porto, o Nosso Movimento" em novembro de 2022.

Questionado sobre se a renúncia noticiada hoje pelo Jornal de Notícias pode ter a ver com uma candidatura às autárquicas de 2025, Ricardo Valente disse que não.

"A minha saída não tem rigorosamente nada a ver com uma candidatura em 2025 pela IL. Não sou alguém que queira ter carreira política que não seja executiva e efetiva. Nunca serei, na política, alguém sem contribuir. Também não quero condicionar a IL. Não está claramente nos meus horizontes a participação política enquanto candidato pela IL", referiu.

Reiterando que não sai em rutura com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, ao qual teceu elogios, Ricardo Valente avançou à Lusa que ficará em funções até janeiro.

"Anuí a um pedido do senhor presidente e fico naturalmente até janeiro. Fui sensível aos argumentos do doutor Rui Moreira. Isso também demonstra a contradição de estarmos em colisão. Mas o meu lugar está à disposição", concluiu.

A agência Lusa solicitou uma reação à Câmara Municipal do Porto, bem como esclarecimento sobre quem assumirá as funções de Ricardo Valente e aguarda.

De acordo com o edital publicado a 23 de agosto de 2021, sobre a lista o movimento independente candidata às eleições desse ano, a sucessora poderá ser Ana Barbosa.