PSD quer motociclos dispensados de inspeção e mais medidas de segurança

O PSD leva esta quinta-feira ao Parlamento propostas para promover a segurança dos motociclos. O deputado Gonçalo Lage afirma que o partido quer “eliminar a obrigatoriedade de inspeção periódica que ia começar em janeiro de 2025”.

Em declarações aos jornalistas, o social-democrata diz que PSD quer “implementar medidas de segurança ao invés de obrigar os motociclistas a irem todos os anos a inspeções”.

Nos dois projetos de lei e três projetos de resolução que vão estar em discussão esta tarde, o PSD defende “a eliminação de materiais derrapantes nas juntas de dilatação nas estradas” e a “criação de sinalização vertical própria para motociclistas.

Neste ponto, o deputado Gonçalo Lage dá como exemplo a cidade de Lisboa e a falta de sinalização para “o caso das vias com carris”, que na opinião do deputado “são perigosíssimos para as motas”.

O PSD quer ainda a eliminação de pilaretes e separadores de vias junto à estrada que Gonçalo Lage diz serem “armas letais” para os motociclistas.

Os social-democratas defendem ainda a promoção para o uso das faixas BUS pelos motociclistas que Gonçalo Lage quer que esta medida seja “transversal a todos os municípios”, uma vez que há já cidades que tomaram uma deliberação nesse sentido.