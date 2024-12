Parlamento aprova fim de inspeção a motociclos e universalização do acesso às faixas BUS

O PS e o Chega anunciaram esta quinta-feira no debate parlamentar em plenário que vão viabilizar as iniciativas do PSD para, entre outros, retirar a lei da inspeção a motociclos e universalizar o acesso destes veículos às faixas BUS.

As posições foram assumidas pelos grupos parlamentares do PS e do Chega - as duas bancadas, além do PSD, com capacidade de formar maiorias parlamentares - num debate marcado de forma potestativa pelos sociais-democratas para discutir cinco iniciativas, entre projetos-lei e recomendações ao Governo, sobre motociclos.

O PSD abriu a discussão com o deputado Miguel Santos a lamentar a falha na execução da chamada "lei dos rails" - que prevê a proteção destas estruturas nas estradas para maior segurança dos motociclistas - e o que diz ter sido a falta de atenção do Estado a estes condutores desde a aprovação dessa lei há 20 anos.

"Na verdade, nos últimos 12 anos, a única questão, e na verdade a menos relevante para promover a segurança, sempre foi sobre as malfadadas inspeções", disse, para depois argumentar que não há qualquer correlação entre as inspeções e a segurança rodoviária - um argumento repetido por diferentes forças partidárias ao longo do debate.

Na primeira intervenção socialista no debate, o deputado Carlos Brás assegurou que as propostas do PSD receberiam luz verde do seu partido, mas lamentou que o principal partido do Governo não tivesse permitido o arrastamento para a discussão dos diplomas de outras bancadas sobre a mesma matéria, defendendo que este não é um "tema que possa ser capturado por um ou outro partido". .

À intervenção de Carlos Brás, o deputado do PSD Cristóvão Norte respondeu afirmando que "fica mal" ao PS fazer esse tipo de apreciações sobre a questão dos arrastamentos depois de ter "apoiado um Governo que teve oito anos" para responder às questões em debate e não o fez.