IL pede reunião urgente com Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre Venezuela

A Iniciativa Liberal pediu uma reunião de urgência com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, para analisar a situação na Venezuela. Em causa estão as declarações do embaixador de Portugal no país, João Lago que recomendou os portugueses a manter a "equidistância" sobre a crise política.

Na última semana, o embaixador recomendou a comunidade portuguesa a permanecer tranquila e "sólida" distante da crise que está a dividir o país desde que Nicolas Maduro se tornou Presidente reeleito, em Julho.



No pedido para a reunião urgente, os liberais consideram que as declarações do embaixador "geraram desconforto e uma sensação de abandono entre os compatriotas" defendendo que Portugal "não pode ser equidistante face à opressão, a fraude eleitoral e à violação dos direitos Humanos".

A Iniciativa Liberal considera que o que a Venezuela está a viver é um cenário que representa a violação dos Direitos Humanos, o que "exige uma resposta firme e inequívoca da comunidade internacional, incluindo Portugal".

Na Venezuela, também a líder da oposição, Maria Corina Machado, questionou esta semana as declarações do embaixador português nas redes sociais.

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela ter declarou Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais, mas o anúncio foi rejeitado por vários países e pela oposição de Nicolás Maduro, que o acusa de fraude eleitoral.

Os resultados eleitorais declarados foram contestados pela população, com manifestações reprimidas pelas forças de segurança, com o registo, segundo as autoridades, de mais de 2.400 detenções, 27 mortos e 192 feridos.