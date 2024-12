Governo avança com medidas que diz darem resposta a reivindicações de maquinistas

Ainda assim, apesar de o sindicato ter decidido avançar com a greve, o ministro das Infraestruturas e Habitação diz ter dado "respostas às reivindicações do sindicato que estiveram na origem desta paralisação", tendo "emitido um despacho a mandatar as entidades responsáveis a procederem a um conjunto de iniciativas que têm como objetivo monitorizar e melhorar a segurança, confiabilidade e eficiência do sistema ferroviário português".

Segundo a tutela, "no decorrer das negociações entre as duas partes, o Ministério das Infraestruturas e Habitação tudo fez para ir ao encontro das reivindicações sobre segurança ferroviária apresentadas pelo SMAQ e, assim, evitar esta paralisação".

De acordo com a tutela, as medidas passam pelo "reforço da utilização do sistema ATP (Automatic Train Protection) nos veículos que circulam na Rede Ferroviária Nacional", pela "diminuição do recurso à utilização das Limitações de Velocidade Temporárias, privilegiando um maior recurso aos períodos azuis previsto no Diretório de Rede" e pela "melhoria contínua dos Sistemas de Gestão de Segurança do Gestor da Infraestrutura e dos operadores ferroviários".

O Ministério irá ainda avançar com a "definição de indicadores de desempenho para monitorizar o progresso e eficácia das medidas" e com o "reforço das condições de segurança respeitantes à sinalização e proteção de Limitações de Velocidade Temporárias, através da revisão e clarificação dos regulamentos de segurança em vigor".

A tutela destacou que nas reuniões negociais "foram reafirmadas as principais causas para o elevado número de acidentes na ferrovia", ou seja "atropelamentos (52%), acidentes em passagens de nível (38%), colisões com objetos (7%) e descarrilamentos por degradação das infraestruturas (3%), segundo dados do relatório anual de segurança do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)", bem como "reiterada a rejeição de outras causalidades".