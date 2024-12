Marcelo: "Nenhum ciclo político na América irá abalar" relação com Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje no Porto que nenhum ciclo político nos Estados Unidos da América irá abalar a relação forte com Portugal e anunciou que vai condecorar a embaixadora norte-americana.

Na sua intervenção, em inglês, no jantar de gala da Câmara de Comércio Americana em Portugal (AmCham Portugal), o chefe de Estado lembrou a "sólida aliança" com os Estados Unidos para falar de confiança no futuro, assinalando que Portugal "está na moda para os norte-americanos".

"Estou convencido de que nenhum ciclo político na América irá abalar o que é tão forte. O que vem do passado irá manter-se no futuro", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Considerando que a embaixadora norte-americana, Randi C. Levine, criou novas oportunidades de negócio com Portugal, mencionou que em 2024 cerca de 2,4 milhões de cidadãos daquele país visitam Lisboa.

"Vou condecorar no início de janeiro [de 2025] a embaixadora com a Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, o navegador", revelou o Presidente da República, assinalando que "também Randi C. Levine atravessou o oceano [Atlântico] para conhecer e descobrir Portugal".