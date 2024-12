Caso das Gémeas. Chega prolonga prazo da comissão de inquérito

O Chega vai pedir de forma potestiva a prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Caso das Gémeas. O partido quer alongar, pelo menos até março, o prazo por entender que a CPI "não tem ainda as condições para finalizar o seu trabalho e para responsabilizar com fundamento e com solidez quem tiver que ser responsabilizado".

No Parlamento, aos jornalistas, o presidente do partido defendeu que já se percebeu "que houve interferência" e que é necessário mais tempo. André Ventura espera "chegar à conclusão durante o primeiro semestre do próximo ano".

Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito tinham o fim previsto para final de janeiro e, de acordo com André Ventura, a prorrogação "deverá ser de três meses, até março".

O Chega diz que é necessário ouvir novamente "uma série de entidades". André Ventura recorda que já foi pedida uma nova audição ao ex-secretário de Estado da Saúde - António Lacerda Sale e realça que é "fundamental" que o Presidente da República responda "se vai ou não falar".