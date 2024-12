​Carvalhas, Jerónimo e Raimundo. Renascença entrevista líderes do PCP

A Renascença entrevista, em simultâneo o atual e os dois antigos líderes do PCP: Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, e os seus dois antecessores, Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas.

A entrevista tem lugar no Forte de Peniche, atual Museu Nacional da Resistência e Liberdade, local de onde há quase 60 anos fugiu um grupo de militantes comunistas, entre os quais Álvaro Cunhal, primeiro secretário-geral do PCP pós-25 de abril. Na altura, o Forte de Peniche era uma prisão para ativistas políticos contrários ao regime de Salazar.

“O PCP é um partido que faz parte integrante da história da democracia portuguesa e, no ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de abril, em vésperas do congresso do partido, a Renascença provoca a reflexão sobre o partido, o seu legado e o futuro”, explica o diretor-adjunto de informação da Renascença, Arsénio Reis.

O congresso do PCP realiza-se em Almada nos dias 13, 14 e 15 de dezembro. A entrevista aos três líderes comunistas é publicada a 9 de dezembro.

Arsénio Reis considera que este é um momento certo para ouvir estas “figuras incontornáveis da esquerda portuguesa”.

“Carlos Carvalhas recebeu a liderança do partido das mãos de Álvaro Cunhal, o primeiro secretário-geral do partido na legalidade. Depois sucedeu-se Jerónimo de Sousa que esteve 18 anos na liderança do PCP e atualmente o secretário-geral do partido é Paulo Raimundo que completou agora dois anos de exercício do cargo”, justifica.

A entrevista será conduzida por Susana Madureira Martins, editora de política da Renascença, e Cristina Nascimento, jornalista da Renascença que nos últimos anos tem acompanhado as campanhas eleitorais do partido.

A entrevista será publicada em vários formatos - no site, com som e imagem, na antena e nas redes sociais.