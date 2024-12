Antigo movimento de Tiago Mayan abriu primárias para escolher candidato à liderança da IL

O movimento "Unidos pelo Liberalismo", que era até há pouco tempo liderado por Tiago Mayan Gonçalves, abriu um processo de primárias para escolher um candidato que dispute a liderança da IL na Convenção de 01 e 02 de fevereiro.

Esta informação foi avançada à agência Lusa pelo porta-voz do movimento, o conselheiro nacional da IL Rui Malheiro, que indicou que ele próprio - conforme já tinha noticiado o jornal Expresso - se irá apresentar às primárias.

Em declarações à Lusa, Rui Malheiro disse que decidiu candidatar-se por considerar que o movimento "deve apresentar uma candidatura forte, que coloque o partido com a projeção que merece", para poder "ter influência sobre as políticas públicas, melhorando a qualidade de vida dos portugueses".

"Considero-me desta forma a pessoa melhor colocada para representar o movimento e esta ambição", referiu.

O movimento está a aceitar candidaturas para as suas primárias até quinta-feira - tendo já começado no domingo - e irá depois a votos no dia 09 de dezembro. Os resultados das primárias serão anunciados no dia 10.

Este processo foi despoletado depois de o ex-candidato presidencial da IL, Tiago Mayan Gonçalves, que presidia o movimento "Unidos pelo Liberalismo", ter desistido da sua candidatura à liderança do partido no início de novembro, após ter sido revelado que falsificou assinaturas enquanto presidente de uma junta de freguesia no distrito do Porto.

No seguimento desta revelação, o movimento "Unidos pelo Liberalismo" convocou uma conferência de imprensa na qual se demarcou das "atuações ilícitas" de Tiago Mayan Gonçalves e disse que iria continuar "enquanto projeto liberal transformador".

Nessa ocasião, Rui Malheiro tinha indicado que o movimento ia entrar para um processo de reflexão antes de decidir se avançava para a disputa da liderança da IL e, questionado se ele próprio estaria disponível para assumir essa candidatura, tinha respondido que seria no movimento "aquilo que os seus membros quiserem".

"Eu estarei disponível, assim como espero que várias pessoas dentro do movimento também estejam disponíveis", referiu na altura.

Este fim de semana, o Conselho Nacional da Iniciativa Liberal (IL) decidiu que a próxima Convenção Nacional do partido se vai realizar a 01 e 02 de fevereiro na Área Metropolitana de Lisboa.

A reunião magna dos liberais terá na ordem de trabalhos a eleição da Comissão Executiva, do Conselho Nacional, do Conselho de Jurisdição e do Conselho de Fiscalização.

Até ao momento, ainda não há nenhum candidato declarado à liderança da IL, após Tiago Mayan Gonçalves ter desistido da corrida. O presidente do partido, Rui Rocha, afirmou esta segunda-feira que está a fazer uma reflexão e anunciará aos militantes do partido se tenciona recandidatar-se até ao final deste mês. .