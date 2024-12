Presidente da República condecorou mais nove militares de Abril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta terça-feira mais nove militares pela sua participação no 25 de Abril de 1974, que se juntam a cerca de duas centenas anteriormente condecorados.

Estas condecorações foram divulgadas através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet, acompanhada por fotografias da cerimónia, realizada na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa.

Segundo a nota, o Presidente da República atribuiu a Ordem da Liberdade, grau de grande-oficial, a estes nove "militares com participação direta no 25 de Abril de 1974".

Receberam as insígnias o superintendente-chefe José Gomes Pereira e os coronéis Carlos Manuel Macedo Ávila, José Eduardo Salomão Mascarenhas, José Manuel Reboredo Coutinho Viana e Orlando Vítor de Carvalho Abreu.

Foram ainda condecorados, a título póstumo, os coronéis David Custódio Gomes Magalhães, Francisco Xavier dos Santos Silva e Luís Manuel Branco Domingues e o superintendente José Manuel Lima Lopes de Oliveira, tendo as insígnias sido recebidas por familiares.

O chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas anunciou em 2021 que até aos 50 anos da Revolução dos Cravos tencionava condecorar todos os militares que participaram no 25 de Abril, o que foi fazendo, em diferentes sessões.

As anteriores condecorações foram divulgadas em 10 de abril deste ano, embora a cerimónia de entrega tivesse acontecido antes, em julho do ano anterior, e incluíam, a título póstumo, os antigos presidentes da República António de Spínola e Costa Gomes.

Na sequência de uma notícia do jornal Público com o título "Marcelo condecorou António de Spínola às escondidas", a Presidência da República divulgou uma nota sobre essa e outras condecorações, referindo que tinham sido publicadas "no Diário da República n.º 151/2023, Série II, de 2023-08-04 e na base de dados pública das Ordens Honoríficas Portuguesas".

De acordo com a Presidência da República, entre fevereiro de 2021 e julho de 2023, foram condecorados "219 militares participantes no 25 de abril de 1974, na sequência das propostas da Associação 25 de Abril, bem como os restantes membros da Junta de Salvação Nacional não propostos por aquela associação" -- aos quais se somam os nove de hoje.

"A ordem e o grau atribuídos a todos os condecorados foi o de grande-oficial da Ordem da Liberdade, com exceção dos dois antigos chefes de Estado, condecorados com a grã-cruz da mesma ordem", acrescentou a Presidência.