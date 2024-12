Livre quer ouvir no parlamento administração da "Trust in News" e comissão de trabalhadores

O Livre requereu esta terça-feira a audição parlamentar do presidente do conselho de administração do grupo de comunicação social "Trust in News", da comissão de trabalhadores e do Sindicato dos Jornalistas sobre o processo de insolvência em curso.

No requerimento, dirigido à presidente da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o Livre assinala que este grupo, detentor de títulos como a Visão, a Exame, o Courrier Internacional ou o Jornal de Letras, está em processo de insolvência e que "há já um ano passa por grandes dificuldades em assumir as despesas".

"Esta situação está a colocar em causa cerca de 150 postos de trabalho, incluindo de trabalhadores com 20 ou 30 anos de casa, e a gerar enorme incerteza nas suas famílias e no setor", lê-se no texto.

O Livre refere que os trabalhadores destes títulos convocaram uma concentração pública de protesto para quarta-feira, na Praça Luís de Camões, em Lisboa, e enviaram à comissão parlamentar de Cultura "uma carta aberta a solicitar uma audiência, de forma a partilhar e contextualizar as suas preocupações".

"A defesa intransigente do pluralismo dos media e da democracia implica a escuta de quem faz jornalismo todos os dias, mas também de quem detém os órgãos de comunicação social. Neste momento, a situação no grupo Trust in News é preocupante e não acontece por culpa dos trabalhadores", salientam os deputados no requerimento.

Neste contexto, o Livre requer a audição do presidente do conselho de administração do grupo, Luís Delgado, da comissão de trabalhadores e do Sindicato dos Jornalistas para compreender "quais as opções de gestão e quais os objetivos e rumo planeados para este grupo de comunicação social ou os seus títulos".

A TIN, que detém 16 títulos, entre os quais a Visão, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, Caras, Activa, TV Mais, viu o seu Processo Especial de Revitalização (PER) ser reprovado em 05 de novembro, e em 12 de novembro a administração liderada por Luís Delgado anunciou a sua intenção de apresentar um plano de insolvência, requerendo já a convocação de uma assembleia de credores para apresentação e fundamentação de um plano de recuperação.