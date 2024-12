CPI à Santa Casa. Questões para Santana Lopes seguem até ao final da semana

A Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) volta ao trabalho esta terça-feira e prepara-se para enviar, ainda esta semana, as questões por escrito a Pedro Santana Lopes, provedor da Santa Casa entre 2011 e 2017.

Desde o dia 18 de setembro que a CPI que vai inquirir a gestão financeira e a tutela política da SCML tem reunido à porta fechada, parando os trabalhos apenas durante a discussão do orçamento do Estado para 2025.

Esta terça-feira, os deputados voltam a reunir sobre as perguntas a enviar a Pedro Santana Lopes, organizar as audições futuras e ainda sobre o despacho enviado ao presidente da Assembleia da República sobre os pedidos de documentação que estão pendentes relativos a comunicações associadas à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, desde emails da tutela política a mensagens trocadas sobre o processo de internacionalização, de novas áreas de negócio no âmbito do jogo ou compra de novos equipamentos, bem como tudo o que diga respeito aos recursos humanos da Instituição.