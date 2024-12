Caso Gémeas. Consulta das crianças não passou pela triagem do Santa Maria

As consultas das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria não passaram pela equipa de triagem. A garantia foi deixada na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao caso por Ana Moreira de Sá, uma das responsáveis da equipa de triagem da unidade hospitalar.

A médica começou a audição por afirmar que não compreendeu o porquê de ter sido chamada, garantindo que "nenhum dos médicos triadores tiveram responsabilidade" na marcação das consultas. Ana Moreira de Sá disse que, após uma verificação, concluiu que as "consultas não tiveram pedido no sistema".

A responsável na equipa de triagem contraria desta forma a informação adiantada à CPI ao caso das gémeas pela administração do Hospital de Santa Maria. "A resposta do conselho de administração é geral", disse.

De acordo com Ana Moreira de Sá, "hoje em dia há um cumprimento mais rigoroso" sobre a entrada dos pedidos de consulta no sistema de triagem. No entanto, a médica realça que "em todos os serviços sempre foi possível que algumas consultas fossem marcadas sem passar pelo sistema de triagem", acrescentando que há "consultas que passam e são marcadas diretamente".

Questionada pelo grupo parlamentar do PSD, a médica refere ainda assim que "à luz das normas de hoje não foi cumprido" o procedimento definido para a marcação das consultas.

Ana Moreira de Sá garante ainda nunca ter ouvido que "a marcação tinha sido feita por influência do Presidente da República". A médica disse apenas que foi comentado que "teria havido alguma pressão para a marcação" sem saber de quem.

(Em atualização)