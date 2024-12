BE requer audição urgente da ministra da Cultura sobre mudanças no CCB

O Bloco de Esquerda requereu a audição urgente no parlamento da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, sobre as mudanças nas lideranças do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, e da Capital Europeia da Cultura (CEC) Évora 2027.

Já na segunda-feira, o Partido Socialista (PS) apresentou um requerimento para ouvir a ministra da Cultura no parlamento sobre o "novo rumo" para o CCB e as opções políticas do Governo para aquele equipamento, na sequência da exoneração da presidente da fundação.

"As exonerações abruptas e polémicas que têm sido decididas pela ministra da Cultura voltam, portanto, a levantar preocupações e a exigir esclarecimentos", pode ler-se no requerimento, assinado pela deputada bloquista Joana Mortágua.

No documento, dirigido à Comissão parlamentar de Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o Bloco de Esquerda (BE) lembra que Dalila Rodrigues esteve no parlamento, em maio deste ano, para dar explicações sobre outras exonerações e nomeações feitas pela tutela.

"Entretanto, surgiram novas exonerações e mudanças de equipas que podem pôr em causa o trabalho desenvolvido em equipamentos e projetos de relevo para a política cultural do país", salienta.

O BE dá como exemplo a saída de Francisca Carneiro Fernandes do cargo de presidente do conselho de administração da Fundação do Centro Cultural de Belém, "a menos de um ano desde o início do seu mandato", para ser substituída por Nuno Vassallo e Silva.

"Esta exoneração já foi alvo de críticas pela Comissão de Trabalhadores", assim como "também a União dos Teatros da Europa lançou uma carta assinada por responsáveis por teatros da Bulgária, da Catalunha, da Chéquia, da Eslovénia, da Grécia, da Hungria, de Itália, do Luxemburgo, de Portugal, da Roménia, da Sérvia".

Em relação à CEC Évora 2027, a deputada bloquista subscritora do requerimento, Joana Mortágua, diz que a mudança das lideranças é "outro caso digno de nota e de preocupação".