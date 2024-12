Presidenciais. Gouveia e Melo à frente nas sondagens

Gouveia e Melo lidera as intenções de voto nas eleições presidenciais de 2026, segundo a última sondagem da Intercampus. O almirante recusou ser reconduzido no cargo de chefe do Estado-Maior da Armada, mas não foi claro sobre as intenções de tentar suceder a Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República.

O barómetro coloca o chefe do Estado-Maior da Armada em primeiro lugar, com 23,2% das intenções de voto com cerca de dez pontos percentuais acima do segundo colocado, Pedro Passos Coelho, com 13,9%. Na lista surgem, depois, dois nomes de direita e dois de esquerda: Marques Mendes (9,8%), André Ventura (6,6%), seguidos de Mário Centeno (6,4%) e Ana Gomes (5,1%).

António José Seguro admitiu, recentemente, estar a ponderar entrar na corrida a Belém. Nesta sondagem, fica pouco atrás de Ana Gomes, com 4,7% das intenções de voto.

No barómetro da Intercampus, 15,3% dos inquiridos admitiram estar indecisos sobre o seu sentido de voto nas eleições presidenciais de 2026.

Ainda não há candidatos oficiais para as eleições, que estão agendadas para janeiro de 2026. Os candidatos podem apresentar as suas candidaturas a partir do início do ano.

A sondagem foi realizada pela Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, a partir de 605 entrevistas, decorridas entre 21 e 27 de novembro.