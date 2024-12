IL diz que Portugal perderia "bom militar" se Gouveia e Melo se candidatar às presidenciais

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considerou que, se o almirante Henrique Gouveia e Melo decidir candidatar-se às presidenciais, Portugal perderá "um bom militar", mas considerou extemporâneo abordar já essas eleições.

"Vemos o almirante Gouveia e Melo a aparecer com uma posição mais favorável [nas sondagens para as presidenciais] e o comentário que eu posso fazer, quer à sondagem, quer a isso, é que provavelmente o país vai perder um bom militar, e isso não me parece que seja desejável, mas é uma opinião que o próprio terá de tomar", afirmou Rui Rocha em declarações aos jornalistas à frente da embaixada da Argentina, em Lisboa, após uma reunião com o novo embaixador no país, Federico Alejandro Barttfeld.

Questionado se a IL pretende avançar com um candidato próprio às presidenciais, Rui Rocha defendeu que essa discussão "é algo extemporânea", salientando que "ainda não há propriamente candidatos apresentados, há possibilidades de candidatos".

"A IL pronunciar-se-á no momento certo. O que eu posso dizer é que creio que há toda a vantagem em apresentar, também nas eleições presidenciais, uma visão para o país que seja liberal, também ela focada no crescimento económico, numa sociedade liberta das amarras de um Estado excessivo e que consome recursos" frisou.

No entanto, Rui Rocha recordou que a IL tem uma Convenção Nacional marcada para o próximo dia 1 e 2 de fevereiro, em que será eleita uma nova direção, e referiu que quer deixar como legado para a próxima Comissão Executiva do partido "total autonomia estratégica da IL para todas as eleições".