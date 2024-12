Costa discursa e Marcelo encerra no sábado a sessão do centenário de Mário Soares

Na sessão da Fundação Calouste Gulbenkian , que assinala formalmente os cem anos do nascimento de Mário Soares (7 de dezembro de 1924) , além das intervenções do ex-primeiro-ministro socialista e de Marcelo Rebelo de Sousa, está também previsto um discurso do Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves.

Na véspera, sexta-feira, no parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa também encerra a sessão solene comemorativa do centenário do nascimento de Mário Soares, que foi primeiro-ministro por vezes (1976/1978, 1978, 1983/1985) e chefe de Estado entre 1986 e 1996.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, discursa no sábado na sessão que vai assinalar os cem anos do nascimento do fundador e primeiro líder socialista, Mário Soares, que será encerrada pelo Presidente da República.

Antes dos discursos institucionais da sessão, vai ser apresentado o volume 3 das Obras de Mário Soares, intitulado "Escritos da Resistência", com edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que inclui um ensaio da historiadora Miriam Halpern Pereira.

Ainda no âmbito das comemorações do centenário do nascimento de Mário Soares, mas fora de Lisboa, na quinta-feira, vai ser inaugurado no Porto o parque urbano Mário Soares, na zona da Lapa. No mesmo dia, na Fundação de Serralves, abre a exposição "O Sal da Democracia", com curadoria de José Manuel dos Santos e Pedro Marques Gomes.

Foco nas gerações mais novas

O programa do centenário das comemorações de Mário Soares arranca formalmente esta semana e pretende dedicar especial atenção às gerações mais novas, com o lançamento de literatura infantil, ações pedagógicas nas escolas e exposições.

"Pretende-se que estas comemorações do centenário do nascimento de Mário Soares sejam muito viradas para as gerações mais novas. São as que menos conhecem a História, mas são aquelas que podem garantir a longevidade da mensagem de Mário Soares", afirmou à agência Lusa José Manuel dos Santos, coordenador do programa das comemorações.