Montenegro. Orçamento aprovado "corresponsabiliza PS e Chega"

O Orçamento do Estado é do Governo, mas PS e Chega não podem sacudir a água do capote. O primeiro-ministro foi perentório ao afirmar que os dois maiores partidos da oposição têm responsabilidades sobre o OE2025, já que muitas medidas aprovadas — inclusive contra a vontade do Executivo — foram com o aval dos dois partidos.



A proposta de lei do Orçamento do Estado para 2025 foi aprovada esta sexta-feira na votação final global com votos a favor dos dois partidos que sustentam o Governo, PSD e CDS-PP, e com a abstenção do PS. Chega, IL, BE, PCP, Livre e PAN votaram contra.

"Este é um Orçamento do Governo, é um Orçamento dos dois partidos que o suportam na Assembleia da República, mas é um Orçamento que tem a corresponsabilidade do Partido Socialista e do Chega — o maior partido da oposição e o segundo maior partido da oposição —, porque várias das decisões que foram tomadas, foram tomadas com o apoio desses partidos, mesmo aquelas que foram tomadas contra a vontade do Governo", afirmou Luís Montenegro, falando aos aos jornalistas à saída do debate.

"Creio que estão criadas as condições para utilizarmos o Orçamento do Estado como ele deve ser utilizado, como um instrumento ao serviço das políticas públicas, ao serviço dos cidadãos, ao serviço das empresas, ao serviço da justiça social e ao serviço do crescimento da economia", acrescentou o chefe do Governo, salientando que a votação aconteceu num momento em que a composição do Parlamento é complexa. A AD soma 80 deputados, contra 78 do PS, o que não dá ao governo garantias de que consiga aprovar as medidas que pretende.