"Parlamento perdeu a vergonha." Chega levanta cartazes no fim da votação do Orçamento

50 cartazes e mais um protesto que marca o dia da votação final global do Orçamento do Estado (OE2025) no parlamento. Na altura em que o presidente da Assembleia da República anunciava a aprovação do documento, cada deputado do Chega levantou-se e ergueu um cartaz onde se podia ler “Este parlamento perdeu a vergonha”.

Não houve reação por parte das outras bancadas ou de José Pedro Aguiar-Branco: ainda os cartazes estavam no ar e já havia deputados do PS e dos restantes partidos à esquerda a abandonarem a sala do plenário. Também as bancadas do PSD e do CDS-PP se mantiveram tranquilas e de pé, a bater palmas pela aprovação do OE2025.

À saída da sessão, o primeiro-ministro não fez comentários ao protesto, mas resalvou a "corresponsabilidade do PS e do Chega, os dois maiores partidos da oposição" na elaboração do OE2025. Já o líder do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos, classificou os deputados do Chega como “delinquentes” e ressalvou “não ter medo da anarquia que trouxeram à Assembleia da República”.

“Nós vamos combater. Este é um desrespeito para com os portugueses, para com as instituições, para com aqueles que foram eleitos pelo povo português. O Chega está sempre a falar na lei e na ordem, mas o que tivemos aqui foi o desrespeito pela lei, pela ordem, pelas regras básicas do funcionamento da democracia”, criticou, numa declaração nos Passos Perdidos.