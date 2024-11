OE aprovado, Montenegro e Pedro Nuno juntos com Marcelo a segurar Forças Armadas "notáveis"

Horas depois de aprovada a proposta de Orçamento do Estado para 2025, no Parlamento, de uma assentada o primeiro-ministro, Luís Montenegro; o líder do PS, Pedro Nuno Santos; e o Presidente da República, juntaram-se à mesma hora, no mesmo local, para o mesmo evento: a apresentação do livro “Palavra que conta” do ex-chefe de Estado Ramalho Eanes e da jornalista Fátima Campos Ferreira.

Num verdadeiro mar de gente na Culturgest, em Lisboa, que reuniu nomes de todos os quadrantes, como o ex- Presidente da República Cavaco Silva ou o ex-presidente do Parlamento Ferro Rodrigues ou ainda a cúpula da direção da Polícia Judiciária, nem Montenegro, nem Pedro Nuno falaram com os jornalistas nos corredores, mas cruzaram-se, deixando para trás o pesadelo orçamental dos últimos meses.

Montenegro manteve, assim, o silêncio sobre os dados errados divulgados pelo Ministério da Educação relativos aos alunos sem professor, horas depois de ter sido questionado sobre o tema no Instituto Português de Oncologia (IPO), em Lisboa, e já depois das explicações do ministro Fernando Alexandre, em Bruxelas.

Forças Armadas "notáveis", segundo Marcelo

Ramalho Eanes era, no fundo, o homenageado e foi no general que as atenções se centraram. Marcelo Rebelo de Sousa falou do ex-Presidente como um “realista” com a noção “exata das dificuldades que enfrentou” e das dificuldades as Forças Armadas “ainda hoje” enfrentam.

Evitando o discurso catastrófico sobre o estado atual das Forças Armadas, Marcelo fez questão de dizer que é “excecional” como conseguem, "mesmo com parcimónia de meios, mesmo com incompreensão das facetas do seu papel, ser notáveis à escala universal”.

“Conseguem superar tudo isso e serem notáveis”, reforçou Marcelo. E isso “também se deve” a Ramalho Eanes, acrescentou o Presidente da República. “Não é só a ele, mas também” a ele, rematou.

Foi Eanes o “único” Presidente da República, que foi, “ao mesmo tempo”, chefe de Estado Maior General das Forças Armadas e é ele “o único” que compreende e “pode apreciar” os desafios “complexíssimos” das Forças Armadas portuguesas “no presente, que vêm do passado, mas são complexos no presente”, numa crítica implícita à política de investimento na Defesa durante quase dez anos de Governo do PS.