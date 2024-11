“Não devia ter acontecido”. Duarte Pacheco admite que diretor-geral da DGEstE pode não ter “condições” para continuar

Depois do “mea culpa” do ministro da Educação sobre os dados errados dos alunos sem aulas, o ex-dirigente e antigo deputado do PSD Duarte Pacheco considera que “é preciso encontrar os responsáveis”.

O habitual comentador da Renascença admite que Fernando Alexandre é “responsável” por tudo o que se passa na sua tutela e é o “expoente máximo” da área, mas considera que, neste caso, não teve “responsabilidade direta nesta informação que foi disponibilizada”.

Portanto, considera Duarte Pacheco, é preciso apurar responsabilidades. “Eu não gostaria de trabalhar com pessoas em que eu desconfiasse sempre que me apresentavam um papel para eu assinar ou números para eu poder divulgar”, diz o ex-deputado, admitindo que o erro “não devia ter acontecido”.

Já foi aberta uma auditoria aos serviços de Educação, após a disparidade de números de alunos sem professor e Duarte Pacheco admite que o diretor-geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) João Miguel dos Santos Gonçalves, no fim de contas, pode não ter “condições” para continuar no cargo.

“Se ele próprio foi enganado, como é que se deixou enganar?”, começa por questionar Pacheco sobre o diretor-geral da DGEstE, que coloca a hipótese: “Se ele sabia que os números não eram corretos, porque às vezes isso também acontece”. Para o antigo deputado do PSD, se for este segundo caso, João Gonçaves “não estaria em condições de continuar no lugar”.

Duarte Pacheco saúda, entretanto, o ministro Fernando Alexandre por ter reconhecido o erro. “Só fica bem a um membro do Governo, porque as pessoas também podem ter momentos de falha, e se há falha, ninguém é super-homem, pede desculpa e aprende com esse erro para que não se volte a repetir”.