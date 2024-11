Montenegro rejeita comentar dados errados do Ministério da Educação

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, rejeita comentar a mais recente polémica que envolve o ministro da Educação, que fez um 'Mea Culpa' e assumiu ter fornecido dados incorretos ao jornal Expresso na semana passada.

A semana encerra com mais uma polémica no seio do governo, em causa os dados sobre o número de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina. Na semana passada o ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu que esse indicador tinha descido 90% em relação a 2023. Agora, admite que as informações estavam erradas e que esse número é semelhante ao do ano passado.

Esta sexta-feira de manhã, o primeiro-ministro marcou presença, na cerimónia que encerra o centenário do IPO Lisboa, que decorreu na Fundação Oriente, em Lisboa. À saída, Luís Montenegro rejeitou responder às perguntas dos jornalistas e evitou o tema.

O chefe de governo discursou no interior do evento, onde destacou o IPO como uma instituição que coloca sempre o doente em primeiro lugar e lembrou o esforço do governo para acabar com as listas de espera na cirurgia oncológica.

Montenegro falou também sobre o setor privado e setor social, para dizer que conta com eles para a área da saúde, mas vincou que o setor público é a base do SNS.

Sobre os dados assumidamente errados que o ministério deu há exatamente uma semana, nada. Luís Montenegro fugiu às perguntas dos jornalistas e seguiu para o Parlamento, onde vai marcar presença na votação final do Orçamento do Estado para 2025.