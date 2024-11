Chega coloca faixas na fachada do Parlamento contra fim de corte nos salários dos políticos

O Partido Chega pendurou, esta sexta-feira, faixas nas janelas do Parlamento, em forma de protesto contra a medida aprovada quinta-feira, no debate de especialidade do Orçamento do Estado, que estabelece o fim do corte dos salários dos políticos.

A medida foi apresentada pelo PSD e CDS e acaba com o corte de 5% do salário dos titulares de cargos políticos e gestores públicos, já a partir de janeiro. Foi aprovada com os votos a favor do PS, PSD e CDS e PAN. Votos contra do Chega, Bloco de Esquerda, Livre e Iniciativa Liberal, e a abstenção do PCP.

Na rede social X, o líder do Chega, André Ventura, partilhou uma fotografia onde se pode ler nas faixas frases como "OE2025 aumenta o salário dos políticos. Vergonha”.

"Num momento em que não há dinheiro para pensões ou baixar impostos, os partidos aumentaram o salários dos políticos neste Orçamento. Não passarão impunes!", escreveu André Ventura.