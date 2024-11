Pedro Nuno acusa Governo beneficiar privados da saúde com escolha de doentes

O secretário-geral do PS acusa o Governo de beneficiar os operadores privados da saúde ao conceder-lhes a possibilidade de escolherem os doentes que ultrapassam os tempos de espera de referência no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Pedro Nuno Santos referiu-se a uma recente portaria do executivo PSD/CDS-PP no final de uma sessão promovida pela publicação "Portugal Socialista", na Fundação Mário Soares e Maria Barroso, em Lisboa.

"Este caso é paradigmático, porque estamos perante a liberdade do prestador escolher o doente. A portaria diz que será feita uma lista de doentes que estão à espera para além do tempo máximo e que os privados vão poder escolher os doentes a tratar", assinalou o líder socialista.

Para o secretário-geral do PS, esta medida do Governo traduz "todo um programa político", já que, "obviamente", o privado "vai escolher os casos que lhe interessam do ponto de vista do seu negócio, ficando os casos mais complexos à espera ou a cargo do SNS".