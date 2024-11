Hugo Soares acusa oposição de desvalorizar "tema da segurança"

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, devolveu, esta quinta-feira, as críticas feitas por vários partidos à declaração do primeiro-ministro na quarta-feira à noite e considerou "chocante" que a oposição "desvalorize o tema da segurança".

Devolvendo críticas de PS, Chega e BE, Hugo Soares considerou que "acusar de ridículo, acusar de caricato uma declaração ao país que tem como principal objetivo transmitir segurança aos cidadãos portugueses é, manifestamente, isso sim, caricato e ridículo".

O líder parlamentar do PSD e secretário-geral do partido questionou "como é que é possível um coro de críticas da oposição" às declarações de Luís Montenegro por dar "conta ao país, como é sua obrigação, de uma reunião que teve de trabalho com os representantes do Sistema de Segurança Interna, com as forças e serviços de segurança, com as ministras que tutelam a área da segurança".