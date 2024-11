BE critica uso de meios estatais para "caça às perceções" e Livre lamenta "operação de propaganda"

"Meios do Estado que o Governo está a alocar, não com critérios legais, criminais, decididos pelas hierarquias, pelas direções de cada uma destas instituições, mas que o Governo está a usar para fazer números políticos", criticou, acusando o executivo de desrespeito por estas entidades estatais.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, salientou que as 20h00 é normalmente a hora utilizada pelos responsáveis políticos para comunicar matérias importantes ao país.

O BE acusou, esta quinta-feira, o Governo de usar meios do Estado para uma "caça às perceções" de insegurança e o Livre lamentou que o primeiro-ministro tenha feito uma "operação de propaganda" na qual usou os "polícias como adereços".

"Não há memória, ou eu não a tenho, de um primeiro-ministro anunciar o resultado de investigações da Polícia Judiciária e da PSP, da mesma maneira que não há memória de operações policiais desta envergadura que têm sido anunciadas pelo Governo, serem determinadas por uma vontade política para caçar perceções, e não pelos critérios criminais, técnicos, das próprias hierarquias", criticou.

Mortágua considerou estar em causa "uma desvalorização do Estado".

"Estão a brincar com o Estado, estão a brincar com todos nós e, tristemente, a aumentar a sensação de insegurança que dizem que existe e que não tem fundamento factual", salientou, lamentando que exista uma "agenda política que valida o discurso da extrema-direita".

Também o porta-voz do Livre Rui Tavares acusou o Governo de ter feito uma "operação de propaganda" na qual utilizou "as polícias como adereços" e criticou a forma como o líder do executivo se dirigiu ao país.

"Um primeiro-ministro que não tem cuidado com essa forma de fazer uma comunicação ao país está a desvalorizar o seu cargo, a desvalorizar a própria comunicação ao país e também ao usar as policias como adereços está a demonstrar falta de respeito pelas polícias porque, no fundo, as está a utilizar na política do correr atrás do prejuízo em relação aos votos que o PSD perdeu para a extrema-direita", criticou.

Rui Tavares alertou que noutros países os partidos do centro-direita "quando correm atrás dos temas da extrema-direita em geral são esvaziados por dentro, porque as pessoas acabam a preferir o original à cópia".

O deputado do Livre desafiou o primeiro-ministro a "encontrar novos temas" e "pôr o país a ter objetivos novos" e desta forma "talvez consiga durante uns dias falar de qualquer coisa que não tenha sido a extrema-direita a inventar".