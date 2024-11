[em atualização]

Luz verde para a proposta do PSD e do CDS que põe fim ao corte dos salários dos titulares de cargos políticos e gestores públicos.

A medida foi aprovada com os votos a favor do PS, PSD, CDS e Pan esta quinta-feira no Parlamento, nas votações do Orçamento do Estado para 2025.

O PCP absteve-se, enquanto Chega, IL, BE e Livre votaram contra.