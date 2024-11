"Algazarra" no Parlamento. Ventura e Hugo Soares em choque por causa dos salário do políticos

O debate subiu de tom esta quarta-feira, na Assembleia da República, durante a discussão da proposta do PSD para acabar com o corte de cinco por cento dos salários dos titulares de cargos políticos, que vai contar com o apoio do Partido socialista.

Depois de Hugo Soares tomar da palavra, para defender a proposta, André Ventura, que é contra, anunciou que os 50 deputados do Chega abdicavam da medida que vai levar a um aumento do salário.

Nessa altura, a discussão subiu de tom entre as duas bancadas. "Sim, senhor deputado. O Chega abdicará de receber aquilo que devia ser para os pensionistas, para os jovens e para o país", declarou André Ventura. "Abdicaremos! Abdicaremos todos!", exclamou, por fim.

O líder da bancada do PSD acusou então o líder do partido situado mais à direita no Parlamento de incoerência. "Quantos deputados do Chega prescindiram de um parte do salário? O senhor deputado do Chega quantas vezes prescindiu de usar motorista ou do carro a que tem direito", questionou.