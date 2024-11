Albuquerque apela aos "partidos democráticos" para aprovarem Orçamento da Madeira para 2025

O presidente do Governo da Madeira apelou, esta quinta-feira, aos "partidos democráticos" para aprovarem o Orçamento da região para 2025 e anunciou já que o executivo pretende alargar o diferencial de 30% aos 7.º e 8.º escalões do IRS em 2026.

"Eu volto a frisar que, independentemente da retórica política, os partidos democráticos eleitos têm de olhar para as necessidades da região", avisou Miguel Albuquerque, considerando fundamental não parar "este ritmo de crescimento, a confiança dos agentes económicos e dos agentes sociais" e "aprovar o Orçamento."

O líder do executivo social-democrata minoritário falava aos jornalistas à margem de uma visita a uma empresa em Câmara de Lobos, concelho contíguo ao Funchal a oeste, onde destacou o facto de a proposta de Orçamento da região para 2025 prever a aplicação do diferencial fiscal de menos 30% face ao continente ao nível do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), passando de 14,7% para 14%

Miguel Albuquerque sublinhou, por outro lado, que o diferencial de 30% vai também ser alargado ao 6.º escalão do Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), sendo que está em vigor nos cinco primeiros.

De acordo com a proposta do Orçamento da região para 2025, a retenção na fonte para trabalhadores independentes também vai beneficiar da redução de 30%, passando para 17%.

Miguel Albuquerque explicou que o objetivo do executivo regional é fechar o ano com a aplicação do diferencial fiscal máximo nos primeiros seis escalões do IRS e em 2026 alargá-lo também ao 7.º e 8.º escalões.

"Se o Orçamento não for aprovado, fica tudo congelado, as atualizações de salários da função pública, o subsídio de insularidade, as progressões de carreira, as atualizações e reduções fiscais", alertou.

As propostas de Orçamento e Plano da Madeira para 2025, no valor de 2.611 milhões de euros e 1.112 milhões euros, respetivamente, têm discussão agendada no parlamento madeirense entre os dias 09 e 12 de dezembro, estando previsto o debate de uma moção de censura apresentado pelo grupo parlamentar do Chega ao Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, em 17 de dezembro.

O parlamento regional é constituído por 47 deputados, sendo 19 do PSD, 11 do PS, nove do JPP, quatro do Chega, dois do CDS-PP, um da IL e um do PAN.