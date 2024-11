VIH. Portugal não pode "levantar o pé do acelerador", diz ministra

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considerou esta quarta-feira que em Portugal "não se pode levantar o pé do acelerador" na área do VIH e admitiu preocupação com o facto da taxa de novos casos continuar elevada.

"Portugal tem feito um caminho muito positivo nesta área, um caminho que tem posicionado Portugal num patamar muito positivo. Estes números preocupam-me e significam que nesta como em outras áreas não se pode levantar o pé do acelerador", disse a governante.

No Porto, onde participou na sessão de encerramento o encontro "Para Além do Papel de Doente: Reformulando a Investigação Juntos, da Investigação Pré-clínica até à Prestação de Cuidados de Saúde" organizado pelo Centro Académico Clínico ICBAS-Santo António, Ana Paula Martins comentou os dados conhecidos hoje sobre a infeção pelo VIH.