Luís Montenegro: "Portugal é um país seguro, mas não pode viver à sombra da bananeira"

"Portugal é um dos países mais seguros do mundo, mas é preciso não viver à sombra da bananeira de uma performance passada", afirmou esta quarta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro, numa declaração ao país para fazer um balanço da operação "Portugal Sempre Seguro". O primeiro-ministro falava na residência oficial, no Palácio de São Bento, após uma reunião com as ministras da Justiça e da Administração e Interna e com as chefias da PJ, PSP e GNR. Na declaração ao país, partir da residência oficial, em São Bento, o chefe do Governo afirmou que "não podemos deixar crescer sentimentos de insegurança, fenómenos criminais graves". O primeiro-ministro respondia a uma pergunta dos jornalistas sobre a forma como o Governo está a lidar com a criminalidade e se isso não contribui para aumentar o sentimento de insegurança. “Não escolhi a hora em função de nada especial e a conferência de imprensa que estamos a realizar visa dar nota do nosso trabalho e das nossas decisões e da forma como estão a ser implementadas e, por via disso, tranquilizar o país. Não vejo que possa ser dado um entendimento contrário, quando nós estamos a comprovar uma ação concertada entre forças policiais com vista a poder ser mais eficiente e poder tranquilizar mais a população, que isso possa ser lido como o agravamento de um sentimento de segurança", respondeu.

O chefe do Governo considera que "temos de realizar ações conducentes a garantir que no futuro teremos ainda mais condições de segurança, menos ocorrência de criminalidade e também menos perceção de que a segurança possa estar em causa". "Estamos atentos ao que se passa na nossa sociedade, damos uma palavra de confiança, reconhecer excelência dos serviços de segurança, e queremos junto da população portuguesa dizer que, sendo um país seguro, não podemos deixar crescer sentimentos de insegurança, fenómenos criminais graves, temos de tudo fazer para melhorar aquele que tem sido o desempenho na matéria da salvaguarda dos direitos das pessoas, das liberdades", reforçou.

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, acusou esta quarta-feira o primeiro-ministro de adotar um discurso securitário e de estar a fazer isso por causa do Chega. “Limitamo-nos a ouvir e a registar. O nosso foco não é trabalhar para as oposições, é trabalhar para as populações, para as pessoas”, respondeu Luís Montenegro. Duas redes desmanteladas e mais 20 milhões para PSP e GNR No âmbito da operação "Portugal Sempre Seguro", iniciada a 4 de novembro, foram realizadas até agora mais de 170 operações, que envolveram mais de 4.000 efetivos das forças de segurança, anunciou Luís Montenegro. Duas redes de imigração ilegal e tráfico humano foram desmanteladas. "Mais de 7.000 pessoas e 10 mil viaturas foram fiscalizadas. Foram levantados mais de 2 mil autos de contraordenação, realizadas diversas apreensões e foram desmanteladas duas redes de imigração ilegal e de tráfico de pessoas. Além de algumas detenções, foram libertadas pessoas que estava a sob alçada desta redes", salientou o primeiro-ministro.