Aprovada abertura de concursos para cientistas

O Bloco de Esquerda viu esta quarta-feira aprovadas no parlamento duas propostas para a abertura em 2025 de concursos para a integração na carreira de investigação e para a integração de doutorados em funções de investigação nos laboratórios do Estado.

Aprovada sem votos contra e com a abstenção do PSD, IL e CDS-PP, a proposta do BE para os laboratórios do Estado prevê a abertura de concursos "para a contratação de doutorados para posições permanentes da carreira de investigação", de forma a integrar os técnicos superiores doutorados que já exercem funções de investigação.

A outra proposta, referente aos concursos lançados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), foi aprovada com os votos contra do PSD e CDS-PP, a abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal e o apoio dos restantes partidos.

De acordo com a proposta, a FCT deverá abrir no primeiro trimestre de 2025 "procedimentos concursais abertos e competitivos para a carreira de investigação científica de acordo com as funções desempenhadas pelos contratados doutorados".

As duas propostas foram aprovadas no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Para os investigadores com contratos temporários, mas considerados indispensáveis, e os técnicos superiores doutorados que já exerçam funções de investigação, deverão ser abertos concursos que permitam a sua integração na carreira de investigação científica. .

Em relação à FCT, foi ainda aprovada uma proposta do Livre que autoriza a transferência de 70 milhões para projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, e infraestruturas de investigação e desenvolvimento. .

Na nota justificativa, e à semelhança do BE, o Livre sublinha que o OE2025 prevê uma dotação de 607 milhões de euros para a FCT, menos 68 milhões de euros face a 2024, um valor que os dois partidos consideram insuficiente face à necessidade de investimento em ciência. .