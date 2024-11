"Ia à luta". Santana Lopes admite ser candidato à Presidência da República

Pedro Santana Lopes admite que quer candidatar-se à Presidência da República, mas só se as condições forem propícias.

No seu espaço de comentário no canal NOW, o autarca da Figueira da Foz diz que se as sondagens lhe fossem favoráveis, avançava para a corrida a Belém.

O antigo militante do PSD refere que tem a experiência necessária para assumir o cargo de chefe de Estado português, mas também analisou as perspetivas de sucesso de outros eventuais candidatos.

Santana Lopes diz que Mário Centeno não tem as características necessárias para ser Presidente da República e que, em comparação, António José Seguro era um melhor candidato para representar a área política do PS.

O antigo social-democrata acredita, ainda, que o Almirante Gouveia e Melo será candidato e que poderá mesmo sair vencedor das eleições. No entanto, aponta que uma disputa eleitoral entre o Chefe do Estado-Maior da Armada e Pedro Passos Coelho podia ser renhida.